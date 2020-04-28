В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов по заводскому номеру (IMEI) с середины следующего года. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на законопроект, разработанный членами Совета Федерации.

По мнению авторов законопроекта, это позволит уменьшить количество краж телефонов, так как устройство, которое не пройдет регистрацию или будет иметь совпадающий с другим заводской номер, может быть заблокировано мобильным оператором.

Регистрация уже использующегося оборудования будет бесплатной, а нового — платной. В первой версии законопроекта предполагалось, что стоимость регистрации будет ограничена суммой в 100 рублей, по новой версии порядок и размер платы за регистрацию будет устанавливать правительство. Отмечается, что смартфоны и другие устройства с сим-картами, закупленные для государственных и муниципальных нужд, не попадут под действие документа.

Незарегистрированное оборудование, а также имеющее совпадающий с другим устройством заводской номер, может быть заблокировано мобильным оператором. С 1 января 2024 года операторы смогут также блокировать потерянные или украденные смартфоны. Разработчики считают, что документ позволит бороться с кражами. Кроме того, законопроект направлен на ограничение непрямых поставок смартфонов. В настоящее время он проходит согласование в администрации президента.

«Мегафон» в беседе с газетой затруднился оценить возможные затраты. В МТС законопроект оценили положительно, а «Вымпелком» отказался от комментариев.

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин считает, что регистрация смартфонов по IMEI позволит при необходимости блокировать потерянный или украденный телефон, а также узнавать о местоположении ребенка и родственников. По его словам, это корректная мера. Эксперт объяснил, что в настоящее время при потере или краже телефона граждане пишут заявление в полицию, а сотрудники правоохранительных органов уже могут отследить телефон, но не смогут его заблокировать. «В случае с возможной блокировкой телефон бессмысленно красть или не возвращать владельцу», — цитируют его «РИА Новости».

26 апреля заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков заявил, что смартфон является настоящим рассадником инфекции, так как постоянно находится в руках человека и собирает бактериальную среду. Также Садыков отметил, что гаджет постоянно прикасается к лицу и ушам пользователя.

Он посоветовал систематически дезинфицировать смартфон с помощью специальных салфеток на основе изопропилового спирта. Такой вариант не испортит покрытие экрана.