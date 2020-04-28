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В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

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В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов по заводскому номеру (IMEI) с середины следующего года. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на законопроект, разработанный членами Совета Федерации.

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По мнению авторов законопроекта, это позволит уменьшить количество краж телефонов, так как устройство, которое не пройдет регистрацию или будет иметь совпадающий с другим заводской номер, может быть заблокировано мобильным оператором.

Регистрация уже использующегося оборудования будет бесплатной, а нового — платной. В первой версии законопроекта предполагалось, что стоимость регистрации будет ограничена суммой в 100 рублей, по новой версии порядок и размер платы за регистрацию будет устанавливать правительство. Отмечается, что смартфоны и другие устройства с сим-картами, закупленные для государственных и муниципальных нужд, не попадут под действие документа.

Незарегистрированное оборудование, а также имеющее совпадающий с другим устройством заводской номер, может быть заблокировано мобильным оператором. С 1 января 2024 года операторы смогут также блокировать потерянные или украденные смартфоны. Разработчики считают, что документ позволит бороться с кражами. Кроме того, законопроект направлен на ограничение непрямых поставок смартфонов. В настоящее время он проходит согласование в администрации президента.

«Мегафон» в беседе с газетой затруднился оценить возможные затраты. В МТС законопроект оценили положительно, а «Вымпелком» отказался от комментариев.

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин считает, что регистрация смартфонов по IMEI позволит при необходимости блокировать потерянный или украденный телефон, а также узнавать о местоположении ребенка и родственников. По его словам, это корректная мера. Эксперт объяснил, что в настоящее время при потере или краже телефона граждане пишут заявление в полицию, а сотрудники правоохранительных органов уже могут отследить телефон, но не смогут его заблокировать. «В случае с возможной блокировкой телефон бессмысленно красть или не возвращать владельцу», — цитируют его «РИА Новости».

26 апреля заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков заявил, что смартфон является настоящим рассадником инфекции, так как постоянно находится в руках человека и собирает бактериальную среду. Также Садыков отметил, что гаджет постоянно прикасается к лицу и ушам пользователя.

Он посоветовал систематически дезинфицировать смартфон с помощью специальных салфеток на основе изопропилового спирта. Такой вариант не испортит покрытие экрана.

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