Цены на нефть не вернуться к прежним показателям после пандемии

Ценообразование на нефтяном рынке после пандемии изменится. Такие прогнозы дали в британском издании New Statesman. Впервые стоимость барреля стала отрицательной — –$37,6. Сначала цены упали из-за роста объемов добычи американской сланцевой нефти. Затем пришел коронавирус и заморозил экономическую деятельность стран. В результате этого топливные хранилища оказались почти переполнены. Сейчас цена на нефть держится на уровне примерно $20 за баррель. При такой стоимости некоторые нефтезависимые страны лишатся значительной прибыли. Например, по мнению автора статьи, это лишит основы отношений между Саудовской Аравией и США. Падение цен на углеводороды угрожает переизбранию Дональда Трампа.