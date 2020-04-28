Еврокомиссия сделала прогноз по спаду экономики

Экономику ждет более серьезный спад, чем в кризис 2008 года. Неутешительный прогноз дали специалисты Еврокомиссии. Как заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, снижение ВВП может составить 7,5%. Причина нового кризиса не столько пандемия, сколько карантинные меры, которые ввели по всему миру. Ранее сокращение доходов населения предрекли в МВФ, по словам директора-распорядителя Кристалины Георгиевой, проблемы с деньгами ждут жителей 170 стран. В фонде заявили: по их подсчетам, мировую экономику ждет падение на 3%.