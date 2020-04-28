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Землетрясение произошло у Командорских островов

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Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Тихом океане вблизи Командорских островов. Об этом 28 апреля сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в Тихом океане на глубине около 34 км и в 96 км западнее от села Никольское Алеутского района на острове Беринга, Командорские острова, а также в 160 км юго-восточнее поселка Усть-Камчатск на восточном побережье Камчатки, пишет RT.

По данным краевого МЧС, в жители населенных пунктов подземных толчков не ощутили, пишет «Газета.ру». Угроза цунами также не объявлялась, пишет сайт aif.ru.

23 апреля сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали у побережья Камчатки в Тихом океане. Жители населенных пунктов полуострова землетрясения не ощутили.

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