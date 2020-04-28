Безработными в Хабаровском крае признали почти 2 тыс. человек с 1 марта

В Хабаровском крае с 1 марта более 3 тыс. человек подали заявление в службу занятости для поиска работы, оформление выплат и регистрацию в качестве безработного. Из всех обратившихся безработными признали 1,881 тыс. человек. Им назначен максимальный размер пособия.

Как рассказали ИА AmurMedia в региональном комитете по труду и занятости населения, только с 9 по 22 апреля в центрах занятости населения края поставили на учет 455 безработных. До постановки на учет более года не работали 124 человека. 218 человек уволены после 1 марта.

Если у безработных граждан, которые потеряли работу с 1 марта, есть дети в возрасте до 18 лет, дополнительно каждый месяц им будут начислять по 3 тыс. рублей на каждого ребенка. Выплату получает один из родителей в семье.

Общая численность безработных в Хабаровском крае составляет около 6 тыс. человек. При этом число заявленных местными работодателями вакансий превышает 15 тыс.

27 апреля «Известия» со ссылкой на подготовленный для издания обзор Института социальной политики НИУ ВШЭ писали, что численность зарегистрированных безработных в России может вырасти до 5,3 млн человек, то есть почти в шесть раз.