Создатели The Last of Us 2 назвали новую дату релиза игры

Японская компания Sony объявила дату релиза видеоигры Last of Us Part II, который был перенесен из-за распространения коронавируса. Таким образом, игру представят 19 июня, сообщается на сайте принадлежащей компании игровой консоли PlayStation.

Студия Naughty Dog дала понять, что разработчики смогли завершить создание игры в ситуации удаленной работы из-за карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса, пишет REGNUM.

Отмечается, что в связи с изменением даты выхода Last of Us Part II в компании решили перенести релиз Ghost of Tsushima для той же платформы на 17 июля.

В Last of Us Part II — продолжение игры Last of Us («Одни из нас»). Как и в первой части франшизы, действие разворачивается в постапокалиптическом мире на территории США спустя 25 лет после глобальной катастрофы — пандемии, вызванной мутировавшим грибом, пишет «Федеральное агентство новостей».

8 апреля компания Sony внезапно презентовала новый геймпад к PlayStation 5 под названием DualSense. Концепция визуально и по наполнению заметно отличается от предыдущих моделей. Как отмечает телеканал «360», он прошел множество тестов у разных групп геймеров с различными размерами рук.