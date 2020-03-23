Прямой эфир

GSC Game World опубликовала первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

0
Фото: GSC Game World
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Студия GSC Game World в понедельник, 23 марта, опубликовала первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2, приурочив публикацию к годовщине выхода первой части игры.

Мышь атакует: в России продано 2,4 млн гаджетов для компьютерных игр
Спрос на аксессуары для гейминга растет, на периферийные устройства для работы дома и в офисе — снижается

Компания поздравила геймеров с годовщиной выхода игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля».

«Вы изменились, став настоящими сталкерами. Вы сделали этот день навсегда особенным», — говорится в публикации в Facebook.

Разработчики отметили, что S.T.A.L.K.E.R. 2 является самым амбициозным и масштабным проектом студии на данный момент.

Кроме того, студия обратила внимание на карантинные меры в связи с распространением коронавируса.

«Сейчас многие из вас вынуждены находиться дома. Поэтому сегодня хочется приоткрыть завесу тайны над тем, чем мы заняты», — заявили в GSC World, добавив, что скриншот является важным, «но не единственным подарком в 2020 году».

Вторая часть игры была анонсирована 16 мая 2018 года генеральным директором студии GSC Game World Сергеем Григоровичем.

S.T.A.L.K.E.R. — серия игр, основанная на повести «Пикник на обочине» братьев Стругацких, представляет собой картины чернобыльской зоны отчуждения.

Первая часть игры — «Тень Чернобыля» — вышла в 2007 году, после выпускались два дополнения и мобильная версия. Также началась разработка второй части, однако в 2011 году разработчики свернули проект.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
HBO снимет сериал по мотивам игры The Last of Us
Создатель World of Tanks решил основать политическую партию

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020