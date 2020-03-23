GSC Game World опубликовала первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Студия GSC Game World в понедельник, 23 марта, опубликовала первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2, приурочив публикацию к годовщине выхода первой части игры.

Компания поздравила геймеров с годовщиной выхода игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля».

«Вы изменились, став настоящими сталкерами. Вы сделали этот день навсегда особенным», — говорится в публикации в Facebook.

Разработчики отметили, что S.T.A.L.K.E.R. 2 является самым амбициозным и масштабным проектом студии на данный момент.

Кроме того, студия обратила внимание на карантинные меры в связи с распространением коронавируса.

«Сейчас многие из вас вынуждены находиться дома. Поэтому сегодня хочется приоткрыть завесу тайны над тем, чем мы заняты», — заявили в GSC World, добавив, что скриншот является важным, «но не единственным подарком в 2020 году».

Вторая часть игры была анонсирована 16 мая 2018 года генеральным директором студии GSC Game World Сергеем Григоровичем.

S.T.A.L.K.E.R. — серия игр, основанная на повести «Пикник на обочине» братьев Стругацких, представляет собой картины чернобыльской зоны отчуждения.

Первая часть игры — «Тень Чернобыля» — вышла в 2007 году, после выпускались два дополнения и мобильная версия. Также началась разработка второй части, однако в 2011 году разработчики свернули проект.