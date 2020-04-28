Мужчина избил сотрудника «Макдоналдса» в центре Москвы

Посетитель ресторана «Макдоналдс» в Москве избил администратора заведения. Об этом 27 апреля сообщил РЕН ТВ.

Инцидент произошел 26 апреля в районе Хамовники на Комсомольском проспекте, 28. В том же здании расположен Московский дворец молодежи, пишет агентство городских новостей «Москва». Пострадавший объяснил, что неизвестный ему мужчина ударил его по лицу без причины. Медики диагностировали у него травму носа.

Полицейские задержали 34-летнего подозреваемого по горячим следам. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. В столичном ГУ МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о побоях, пишет «Москва 24».

21 апреля сообщалось, что в Приморском крае возбуждено уголовное дело о халатности после конфликта между воспитанниками учреждения для обучающихся с девиантным поведением им. Т.М. Тихого в Уссурийске.