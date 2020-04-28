МХТ имени Чехова проведет театральный марафон в День Победы

Театральный марафон в честь Дня Победы представит Московский художественный театр (МХТ) имени Чехова. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе театра.

Выступления запланированы на 9 мая в 12:00, 15:00 и 19:00. Зрителям покажут спектакли на военную тематику: «Возвращение» режиссера Юрия Еремина, «Пролетный гусь» Марины Брусникиной. Также театр проведет вечер песен военных лет.

Посмотреть спектакли можно будет в соцсетях театра, а также на YouTube-канале МХТ имени Чехова.

16 апреля президент России Владимир Путин распорядился перенести подготовку и проведение парада Победы на Красной площади из-за эпидемии коронавируса. Новая дата шествия на данный момент не установлена, пишет «Москва 24».

27 апреля сообщалось, что акция «Бессмертный полк» 9 мая 2020 года пройдет в режиме видеотрансляции из-за пандемии коронавируса. Виртуальное шествие будет транслироваться на телеканалах, в интернете и на медиаэкранах.