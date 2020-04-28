Пять человек погибли в результате стрельбы в Милуоки

Стрельба в Милуоки: пять человек погибли. Среди жертв есть подростки. Местные чиновники считают, что погибшие являлись родственниками. Несколько улиц в районе, где произошла трагедия, перекрыли. Задержан подозреваемый — он якобы и вызвал полицейских в дом, где произошла трагедия. На месте стражи порядка обнаружили орудие убийства.