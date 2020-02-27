Стрельба произошла на пивоваренном заводе в американском Милуоки
Неизвестный открыл стрельбу на территории административного комплекса пивоваренной компании в американском городе Милуоки.
По данным местных СМИ, погибли семь человек включая подозреваемого. Он являлся бывшим сотрудником компании.
Неизвестный открыл стрельбу на территории административного комплекса пивоваренной компании в американском городе Милуоки.
По данным местных СМИ, погибли семь человек включая подозреваемого. Он являлся бывшим сотрудником компании.