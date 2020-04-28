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Минимальную зарплату в Венесуэле решили увеличить до $2,34

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Фото: Global Look Press/Rafael Hernandez/dpa
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С 1 мая власти Венесуэлы увеличат размер минимальной зарплаты до 400 тыс. боливаров ($2,34), сообщило 27 апреля UnionRadio.

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В настоящее время венесуэльский МРОТ составляет 250 тыс. боливаров ($1,46).

Кроме того, к зарплатам полагается выдача талонов на товары первой необходимости на сумму в еще 400 тыс. боливаров. Таким образом, совокупный доход составит около $4,7. С мая также планируется увеличение соцвыплат.

В последние несколько лет Венесуэла находится в остром социально-экономическом и политическом кризисе. Против страны введены жесткие американские санкции, национальная валюта с начала 2019 года обесценилась на 900%. В годовом выражении рост цен оказался на уровне в 815 тыс. процентов.

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