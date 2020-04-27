В России прошел онлайн-чемпионат по программированию RuCode

26 апреля 2020 года в России прошел масштабный онлайн-чемпионат по программированию RuCode. В нем приняли участие 770 команд из 65 регионов России и 58 стран, всего – более 2000 человек. Об этом сообщает пресс-служба Центра развития ИТ-образования МФТИ.

Чемпионат стал финальной частью одноименного фестиваля Ruсode, который проводил МФТИ при содействии вузов десяти регионов России, Яндекса, Аналитического центра при Правительстве РФ. Фестиваль поддержал Фонд развития Физтех-школ с использованием гранта президента России, предоставленного Фондом президентских грантов.

Команды состязались в двух дивизионах – старшем A/B и младшем C/D. Ребята должны были решить 10 задач в течение 5 часов. По итогам онлайн-турнира лучшими в двух дивизионах были признаны: команда из Варшавского университета Polish Mafia и сборная школьников из Москвы Dead passion Fruit соответственно.

Ruсode Festival состоял из трех основных ступеней. На первом этапе более 8 тысяч студентов и школьников присоединились к бесплатному онлайн-курсу «Быстрый старт в спортивное программирование» по основам алгоритмов. Вторая ступень включала интерактивные интенсивы, состоящие из онлайн-лекций экспертов, интерактивных занятий и разборов задач. Завершающим этапом фестиваля стал онлайн-чемпионат RuCode, к которому присоединились и участники онлайн-сборов по спортивному программированию Moscow Pre-Finals Workshop из 27 стран.



