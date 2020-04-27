Прямой эфир

В России прошел онлайн-чемпионат по программированию RuCode

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

26 апреля 2020 года в России прошел масштабный онлайн-чемпионат по программированию RuCode. В нем приняли участие 770 команд из 65 регионов России и 58 стран, всего – более 2000 человек. Об этом сообщает пресс-служба Центра развития ИТ-образования МФТИ.

Чемпионат стал финальной частью одноименного фестиваля Ruсode, который проводил МФТИ при содействии вузов десяти регионов России, Яндекса, Аналитического центра при Правительстве РФ. Фестиваль поддержал Фонд развития Физтех-школ с использованием гранта президента России, предоставленного Фондом президентских грантов.

Команды состязались в двух дивизионах – старшем A/B и младшем C/D. Ребята должны были решить 10 задач в течение 5 часов. По итогам онлайн-турнира лучшими в двух дивизионах были признаны: команда из Варшавского университета Polish Mafia и сборная школьников из Москвы Dead passion Fruit соответственно.

Ruсode Festival состоял из трех основных ступеней. На первом этапе более 8 тысяч студентов и школьников присоединились к бесплатному онлайн-курсу «Быстрый старт в спортивное программирование» по основам алгоритмов. Вторая ступень включала интерактивные интенсивы, состоящие из онлайн-лекций экспертов, интерактивных занятий и разборов задач. Завершающим этапом фестиваля стал онлайн-чемпионат RuCode, к которому присоединились и участники онлайн-сборов по спортивному программированию Moscow Pre-Finals Workshop из 27 стран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Состоялся финал олимпиады школьников по программированию «Технокубок»
Ректор МФТИ рассказал о планах по сокращению отъезда выпускников за рубеж


Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020