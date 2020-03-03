Состоялся финал олимпиады школьников по программированию «Технокубок»

Состоялся финал олимпиады «Технокубок», организованный МФТИ, Mail.ru Group и МГТУ им. Н.Э. Баумана для учащихся 8–11-х классов средних школ. В финальном раунде встретились более 550 участников из России и стран СНГ, говорится в пресс-релизе МФТИ, поступившем во вторник, 3 марта, в «Известия».

Абсолютным победителем стал одиннадцатиклассник из Казани Ильдар Гайнуллин из 11-го класса лицея им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета. Он решил все задачи и набрал 13 121 балл. На втором месте оказался десятиклассник Александр Шеховцов из СУНЦ МГУ. Третье место занял ученик 11-го класса физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга Андрей Ефремов.

Победителями первенства стали 24 школьника, 120 получили статус призеров. В числе дипломантов — 39 иностранных школьников из пяти стран.

Как рассказал проректор МФТИ, основатель Moscow Workshops Алексей Малеев, олимпиада «Технокубок» проводится пятый год, и ее участниками за это время стали уже более 25 тыс. школьников.