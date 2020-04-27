Новый детский сад на 120 мест построят в селе в Волгоградской области

В Ольховском районе Волгоградской области построят новый детский сад в селе Зензеватка. Сдать объект планируется в этом году, сообщает пресс-служба комитета строительство региона.

Сейчас рабочие уже приступили к строительству второго этажа. В здании планируется разместить помещения для групп, музыкальный и спортивный залы, медицинский кабинет, пищеблок, административные и другие помещения. На стройплощадку доставлены лифтовое оборудование, дизельная электростанция, оборудования для кабинетов и прачечной, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

Детсад будет рассчитан на шесть групп, в том числе две ясельные. Заниматься смогут 120 детей.

Проект также предусматривает обустройство игровых и спортивных площадок с теневыми навесами и малыми архитектурными формами. Строительство ведется в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография».