Новый детский сад построят под Псковом до конца года

В деревне Борисовичи в Псковском районе в декабре 2020 года планируют завершить строительство нового детского сада. На стройплощадке задействованы более 50 человек и около десяти единиц техники.

Сейчас рабочие завершают возведение первого этажа, идет подготовка к монтажу перекрытий. Согласно проекту, корпус сада будет оборудован лифтовой системой, а вокруг здания предусмотрено несколько детских площадок и парковка, пишет Псковская Лента Новостей.

Строительство ведется даже в выходные дни, что уже позволило немного опередить сроки. Завершить работы планируется до конца года. Детский сад рассчитан на 140 воспитанников.

3 апреля сообщалось, что в Пскове прокуратура через суд требует расторгнуть контракт на приобретение помещения под ясли, который был заключен региональным центром лечебной педагогики. В отношении руководителя учреждения возбуждено уголовное дело.