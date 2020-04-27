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Контроль за качеством воды усилили в Ростове-на-Дону

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В Ростове-на-Дону усилили лабораторный контроль качества питьевой воды на всех этапах очистки и обеззараживания. Об этом сообщает городская администрация.

Контроль осуществляется в круглосуточном режиме. Работы ведутся, начиная от водозаборных сооружений, далее по «контрольным» точкам на разводящих водопроводных сетях и затем — на точках водозабора у потребителей, пишет RostovGazeta.

По данным портала, на данный момент вода в водопроводе Ростова соответствует требованиям СанПиН. Она безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, а также безвредна по химическому составу.

Ежесуточно в городе отбирают и исследуют 265 проб воды на 898 показателей качества. Об ухудшении горожане могут сообщить на горячую линию АО «Ростовводоканал». При необходимости специалисты промывают и дезинфицируют водопровод.

27 апреля мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Рублевской станции водоподготовки сообщил, что на очистных сооружениях Москвы ввели усиленный режим дезинфекции и повышенный контроль безопасности питьевой воды на фоне пандемии коронавируса.

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