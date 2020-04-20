«Следы» коронавируса обнаружены в трубопроводах Парижа

Фрагменты коронавируса обнаружены в трубопроводах Парижа. Речь идет о системе с технической водой, которую используют для мытья улиц. Концентрация вирионов в воде ничтожно мала, но в целях безопасности работу водной сети остановили. Руководство французской столицы заверило, что питьевая вода соответствует норме, и ее можно использовать без всякого риска для здоровья. Франция занимает четвертое место по числу зараженных в мире, уступая Италии, Испании и США.