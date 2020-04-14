Во Франции карантинные меры продлили до 11 мая

Карантинные меры во Франции продлили до 11 мая. Президент Макрон выступил с обращением к нации, это его четвёртые выступление со времён начала эпидемии. Макрон поблагодарил всех, кто обеспечивает жизнь страны, особенно врачей, полицейских и военных. Президент не исключил, что выход из карантина будет поэтапным и меры ограничения одномоментно отменять не будут. С 11 мая в стране будут постепенно открывать учебные заведения. Пространства, где проходят культурные и спортивные массовые мероприятия, будут закрыты до середины июля.