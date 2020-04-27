Школу спроектируют на территории яблоневых садов в Воронеже

Мэрия Воронежа объявила конкурс на поиск подрядчика по проектированию школы на территории яблоневых садов. Стоимость работ составит 31,7 млн рублей.

В качестве заказчика выступает управление строительной политики городской администрации. По условиям контракта подрядчик должен провести инженерные и археологические изыскания, создать проектно-сметную документацию на строительство школы и пройти госэкспертизу. Об этом сообщает ИА «Абирег».

Заявки на конкурс принимаются до 22 мая. Проектная документация должна быть готова до 1 августа.

Предполагается, что школа площадью 60 тыс. кв. м будет рассчитана более чем на 2,8 тыс. мест. Помимо школы, необходимо построить площадки для отдыха, физкультуры, инженерные сети и котельную.