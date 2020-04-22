Прямой эфир

Здание правительства Воронежской области отремонтируют за 20 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Воронеже начался поиск подрядчика для ремонта цоколя и входных групп здания регионального правительства на площади Ленина. Согласно условиям аукциона, стоимость работ оценивается в 20,13 млн рублей. Средства выделены из областной казны.

Победитель торгов должен будет установить заградительные баннеры, отбить штукатурку, нанести улучшенное покрытие, облицевать стены новыми гранитными плитами, заменить подоконники. Также контракт предполагает, что подрядчик должен очистить, зашпатлевать и покрасить колонны, заменить подоконники, разобрать тротуары и установить новые плиты. Об этом сообщает ИА «Абирег». Все работы нужно сделать в течение 30 дней.

Напомним, реконструкция исторического здания «Дом Вигеля» в Воронеже выполнена на 95%. В июне здесь откроется поликлиника областного онкодиспансера. Одним из условий проекта являлось сохранение всех предметов, представляющих культурную и историческую ценность. Осенью начнется возведение каркаса хирургического корпуса онкодиспансера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хирургический корпус онкодиспансера в Воронеже начнут строить осенью
Строительство спорткомплекса началось в одном из микрорайонов Воронежа

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020