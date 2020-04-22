Здание правительства Воронежской области отремонтируют за 20 млн рублей

В Воронеже начался поиск подрядчика для ремонта цоколя и входных групп здания регионального правительства на площади Ленина. Согласно условиям аукциона, стоимость работ оценивается в 20,13 млн рублей. Средства выделены из областной казны.

Победитель торгов должен будет установить заградительные баннеры, отбить штукатурку, нанести улучшенное покрытие, облицевать стены новыми гранитными плитами, заменить подоконники. Также контракт предполагает, что подрядчик должен очистить, зашпатлевать и покрасить колонны, заменить подоконники, разобрать тротуары и установить новые плиты. Об этом сообщает ИА «Абирег». Все работы нужно сделать в течение 30 дней.

Напомним, реконструкция исторического здания «Дом Вигеля» в Воронеже выполнена на 95%. В июне здесь откроется поликлиника областного онкодиспансера. Одним из условий проекта являлось сохранение всех предметов, представляющих культурную и историческую ценность. Осенью начнется возведение каркаса хирургического корпуса онкодиспансера.