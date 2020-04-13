Строительство спорткомплекса началось в одном из микрорайонов Воронежа

В Воронеже начали возводить физкультурно-оздоровительный комплекс. Его строят в микрорайоне ВАИ, рядом со школой № 30. Сдать объект в эксплуатацию планируют в декабре 2020 года.

Как поясняет ИА «Абирег», в этом микрорайоне нет спортивных объектов, несмотря на то что проживает в общей сложности почти 9 тыс. человек. Жители обращались к депутату гордумы Николаю Образцову с просьбой посодействовать строительству спортивного комплекса еще в 2011 году.

Сам он считает, что появление ФОКа не только повлияет на здоровье детей и подростков, но и снизит уровень преступности в микрорайоне.

К декабрю должны построить основное здание со спортивными сооружениями и двухэтажную пристройку с тренерскими и раздевалками. Подрядчик не исключает снижения темпов работ из-за пандемии коронавируса, однако уверен, что объект сдадут в срок.