Останки двух бойцов Красной Армии нашли в Псковской области

Поисковики обнаружили останки двух бойцов Красной Армии на окраине Себежа (Псковская область). При них найдены личные вещи, однако нет смертных медальонов.

Останки были обнаружены на северо-восточной окраине Себежа. Их извлекли из земли представители поискового отряда «Забытый батальон» и Себежского краеведческого музея, пишет Псковская лента новостей.

С большой долей вероятности погибшие красноармейцы являлись бойцами 717-го стрелкового полка 170-й стрелковой дивизии. Они защищали Себеж в июле 1941 года.

Ранее сообщалось об обнаружении останков девяти красноармейцев в Троснянском районе Орловской области. Предполагается, что они погибли в 1943 год во время освобождения области от немецких войск.