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Поисковики Пензы откроют собственный музей

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В Пензе появится музей, экспозицию для которого подготовят участники поисковых экспедиций. На выставке представят информацию о воинах, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, а также покажут артефакты с мест боев.

Проект «Свидетели бессмертного подвига» победил в конкурсе Фонда президентских грантов. Музей планируют открыть на базе молодежного центра «Юность». В состав экспозиции войдут блиндаж с огнем в печурке и лавка с пулеметом. Об этом пишет ИА «Пенза-пресс».

Выставку посвятят летчикам, медицинским работникам и радистам, чьи останки были обнаружены во время поездки в Белоруссию. В отдельном зале представят личные вещи и документы бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии. Также в музее установят диораму, которая посвящена боям пензенской 61-й стрелковой дивизии.

Для посетителей выставки подготовят аудиогид.

Предполагалось, что музей находок откроется 9 мая, однако из-за режима самоизоляции открытие решено перенести на 22 июня.

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