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Музейный онлайн-проект «День Диорам» подготовили в Орле

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Орловский краеведческий музей 21 апреля представит онлайн-проект «День Диорам». Каждый час посетители смогут получать информацию о крупнейших сражениях Великой Отечественной и Гражданской войн через призму работ художников-фронтовиков А.И. и Л.И. Курнаковых и Г.В. Дышленко.

Онлайн-проект позволит рассмотреть детали диорам, которые обычно ускользают от взоров гостей, узнать интересные истории самых незначительных, на первый взгляд, экспонатов. Об этом пишет ресурс InfoOrel.ru. В конце экскурсий пользователям предложат ответить на вопросы викторины.

Ранее Саратовский художественный музей имени Радищева открыл выставку репродукций плакатов времен Великой Отечественной войны. Работы расположены в окнах нового корпуса в здании биржи. Экспозицию можно рассмотреть и днем, и вечером, находясь на улицах Московская и Радищева.

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