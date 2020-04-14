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Останки солдат Красной армии нашли под Орлом

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В Троснянском районе Орловской области поисковики обнаружили останки девяти красноармейцев. Предполагается, что они погибли в 1943 году во время освобождения области от немецких войск.

Также найдены четыре смертных медальона с сохранившимися записками с данными погибших. Пока прочитать их не удалось. Для этого необходимо исследование в специализированной лаборатории.

Как поясняет InfoOrel.ru, зеленые полосы на медальонах говорят о том, что солдаты сражались в дивизиях на базе пограничных полков. Останки солдат из этих частей уже находили в этом районе.

Так, в 2018 году для захоронения на родине в Казахстане передавали останки красноармейца Филиппа Антропова. В декабре 2019 года для захоронения в Курганской области отправили останки Семена Прокопьева.

Работы в Троснянском районе вели поисковые отряды Орловского регионального отделения Общероссийского Общественного движения «Поисковое движение России». Речь идет о военно-историческом поисковом клубе «Батальон» из Мценска и поисковом отряде «Гвардия» из поселка Кромы.

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