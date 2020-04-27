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Брянская фабрика увеличила объемы производства медицинских костюмов

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На швейной фабрике в поселке Дубровка в Брянской области увеличили производство защитных костюмов для медицинских работников. Теперь там шьют по 1 тыс. костюмов в день.

Интернет-газета «Брянские новости» уточняет, что предприятие получило разрешение на пошив спецодежды от федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в рекордный срок – за две недели.

Сначала фабрика выпускала по 850 медицинских костюмов в день. Теперь же их количество смогли увеличить. Предприятие принимает заказы не только от Брянской области, но и от других российских регионов.

20 апреля президент России Владимир Путин сообщил, что российская промышленность наращивает объемы производства медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом. Так, по словам президента, в ближайшее время в стране будут производить 3,5 млн медицинских масок в сутки. После этот показатель увеличится до 7 млн.

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