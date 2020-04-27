Число пунктов контроля транспорта увеличили в Севастополе

На въездах в Севастополь увеличили количество пунктов контроля транспорта. На текущий момент въезд ограничен более чем для 1,2 тыс. граждан.

По данным регионального управления МВД, в Севастополе теперь действует восемь пунктов контроля транспорта. Число пунктов увеличили в связи с тем, что жители города пытаются объехать пункты по другим дорогам. Об этом сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

За время работы постов составлено более 70 протоколов о нарушениях, в том числе в связи с незарегистрированными транспортными средствами и подделкой документов. Также въезд в Севастополь ограничен более чем для 1,2 тыс. человек.

В различных мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции ежедневно задействовано около 15% личного состава полиции.