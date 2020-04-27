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Врач посоветовал дезинфицировать пакеты с покупками после магазина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пакеты с продуктами, принесенные из магазина, необходимо дезинфицировать с помощью мыльного или хлорсодержащего растворов для предупреждения заражения коронавирусной инфекцией. Такой совет россиянам в понедельник, 27 апреля, дал член комитета СФ по социальной политике, врач-хирург Юрий Архаров.

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Также он рекомендовал тщательно мыть под проточной водой овощи и фрукты. При этом медик напомнил о мнении экспертов, согласно которому коронавирус, в зависимости от поверхности, на которую он попал, может представлять опасность до нескольких дней.

«Самое главное — достаточно хорошо вымыть руки с мылом. Потому что кожа это очень эффективный барьер для вирусов, в том числе и для коронавируса, поэтому через здоровую кожу вирус, как правило, не попадает в наш организм, а только через слизистые. Поэтому советуют и не трогать лицо руками, чтобы вирус не попал на слизистые», — цитирует его «РИА Новости».

24 апреля врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал 10 правил посещения магазина во время пандемии коронавируса.

Прежде всего, специалист рекомендовал составить план покупок и идти с ним в знакомый магазин, где уже известно расположение товаров.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 27 апреля в России общее число заболевших достигло 87 147 человек, умерли 794 пациента, выздоровели ― 7346.

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