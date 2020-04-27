Новую развязку построят на Николаевском проспекте в Красноярске

В Красноярске планируют построить развязку на Николаевском проспекте. Работы должны начаться этим летом. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, дорога протянется от улицы Дубровинского до Копылова. На данный момент продолжаются работы по проектированию развязки, документы должны быть готовы к началу строительства летом, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Стоимость реализации проекта оценивается в 232 млн рублей. Власти города ищут подрядчика на выполнение работ.

Ранее в апреле сообщалось, что на федеральной трассе Р-504 «Колыма» Якутск–Магадан до 2024 года планируется построить 21 км дороги. Стоимость работ оценивается в 2,56 млрд рублей. В работы также входит строительство моста и новых съездов, установка дорожных знаков, обновление насыпи дороги и ее укрепление.