В России выдана первая лицензия на производство БМКП

Росздравнадзор выдал первую лицензию на производство биомедицинских клеточных продуктов одной из российских фармацевтических компаний. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Биомедицинские клеточные продукты (БМКП) представляют собой культивированные клетки человека и широко применяются в регенеративной медицине. Они могут быть аутологичными — полученными от пациента, аллогенными — полученными от донора и комбинированными.

БМКП применяются в при терапии заболеваний опорно-двигательного аппарата (например, восстановление повреждений хрящевой поверхности сустава), офтальмологии (восстановление роговицы), онкологических и других заболеваний, что позволяет существенно снизить инвалидизацию.

Донорские продукты широко исследуются и применяются для лечения системных заболеваний, таких как гонартроз, сердечно- сосудистые заболевания, заболевания ЖКТ, а также тяжелых жизнеугрожающих состояний, как, например, острый инфаркт миокарда или ОРДС (острый респираторный дистресс-синдром), являющийся одним из основных осложнений при тяжелом течении COVID-19, что особенно актуально в условиях пандемии.



Регенеративная медицина сейчас является одной их наиболее бурно развивающихся областей медицины, и основной ее задачей является замена и/или восстановление функции пораженных болезнью органа или ткани в тех случаях, когда собственные регенераторные возможности организма не способны обеспечить восстановление или заживление дефекта. Методы регенеративной медицины нацелены на лечение тяжелых социально значимых заболеваний с высоким уровнем инвалидизации, а также на заполнение терапевтических ниш с высокими неудовлетворенными потребностями. Оборот БМКП регламентирован Федеральным законом от 23.06.2016 №180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах».

17 апреля российские врачи опробовали новый метод лечения коронавирусной инфекции в барокамере. Суть данного метода — насытить кровь кислородом. Это можно сделать с помощью аппарата искусственной вентиляции легких, через маску или же с помощью барокамеры. В результате эксперимента эффективность метода доказана. Он подходит для пациентов в состоянии средней тяжести.