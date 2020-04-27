В Японии выразили готовность к переговорам с «Союзмультфильмом» по Чебурашке

Японская компания Cheburashka Project LLP заявила о готовности к переговорам с «Союзмультфильмом» об использовании прав на Чебурашку. Об этом 27 апреля сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя компании.

«Наша компания знает, что «Союзмультфильм» недоволен условиями контракта, мы постоянно получаем требования об улучшении этих договоренностей. Ранее мы проводили в дружественной обстановке переговоры об изменениях в будущем условий договора. Наша компания стремится к тому, чтобы отношения с «Союзмультфильмом» были дружественными, еще более широкими и плодотворными для обеих сторон», — сообщили агентству.

Для начала переговоров необходимо, чтобы «Союзмультфильм» официально обратился с такой просьбой к японской компании. На данный момент такого обращения не поступало.

24 апреля в пресс-службе «Союзмультфильма» заявили о готовности к переговорам о продлении лицензирования права на использование Чебурашки. По словам председателя правления компании Юлианы Слащевой, действующее соглашение, заключенное 15 лет назад, является невыгодным, а между российской и японской стороной существуют серьезные разногласия касательно срока действия договора и его условий.

Ранее, 23 апреля, стало известно, что японские мультипликаторы представили 3D-мультфильм о Чебурашке. Персонажи говорят на японском, но при помощи декораций и музыки воссоздана атмосфера оригинального советского мультфильма.