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В Японии выразили готовность к переговорам с «Союзмультфильмом» по Чебурашке

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Фото: Global Look Press/Anton Belitsky
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Японская компания Cheburashka Project LLP заявила о готовности к переговорам с «Союзмультфильмом» об использовании прав на Чебурашку. Об этом 27 апреля сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя компании.

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«Наша компания знает, что «Союзмультфильм» недоволен условиями контракта, мы постоянно получаем требования об улучшении этих договоренностей. Ранее мы проводили в дружественной обстановке переговоры об изменениях в будущем условий договора. Наша компания стремится к тому, чтобы отношения с «Союзмультфильмом» были дружественными, еще более широкими и плодотворными для обеих сторон», — сообщили агентству.

Для начала переговоров необходимо, чтобы «Союзмультфильм» официально обратился с такой просьбой к японской компании. На данный момент такого обращения не поступало.

24 апреля в пресс-службе «Союзмультфильма» заявили о готовности к переговорам о продлении лицензирования права на использование Чебурашки. По словам председателя правления компании Юлианы Слащевой, действующее соглашение, заключенное 15 лет назад, является невыгодным, а между российской и японской стороной существуют серьезные разногласия касательно срока действия договора и его условий.

Ранее, 23 апреля, стало известно, что японские мультипликаторы представили 3D-мультфильм о Чебурашке. Персонажи говорят на японском, но при помощи декораций и музыки воссоздана атмосфера оригинального советского мультфильма.

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