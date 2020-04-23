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В Японии создали 3D-мультфильм о Чебурашке

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Фото: youtube.com
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Японские мультипликаторы представили 3D-мультфильм о Чебурашке, сообщает Anime News Network.

Персонажи говорят на японском, но при помощи декораций и музыки воссоздана атмосфера оригинального советского мультфильма.

Крокодил Гена находит Чебурашку в коробке из-под апельсинов, и тот помогает своему новому другу завоевать популярность в зоопарке.

Это не первый проект о Чебурашке, созданный в Японии. В 2003 году компания SP International выкупила права на распространение в Японии мультфильмов о приключениях персонажа из книг Эдуарда Успенского до 2023 года.

В 2010 году выходил рисованный сериал, состоящий из 26 эпизодов, а в 2013-м — полнометражный фильм.

22 апреля сообщалось, что мультфильмы киностудии «Союзмультфильм» покажут за рубежом в рамках программы онлайн-трансляций инициативы Stay home with Russian Seasons.

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