Полиция задержала мошенников, продававших цифровые пропуска

Полиция задержала мошенников, которые продавали бесплатные цифровые пропуска. Бизнес подозреваемые наладили в мессенджере. Через канал предлагали получить цифровой пропуск для передвижения по Москве и области. У покупателя запрашивали паспортные данные и регистрационный номер машины. За свои услуги мошенники просили 3,5 тыс. рублей. После оплаты они переставали выходить на связь.