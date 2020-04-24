Банки рассказали о новых уловках мошенников в условиях пандемии

Российские банки выявили новые уловки мошенников в условиях пандемиии COVID-19. Злоумышленники по телефону выясняют персональные данные граждан и оформляют на них онлайн-кредиты. При обзвоне используют разные предлоги, в том числе получение фейковых пропусков на передвижение по городу и приглашения сдать анализ на коронавирусную инфекцию. Также мошенники рассылают SMS с угрозами и требуют оплатить штраф за нарушение режима самоизоляции.