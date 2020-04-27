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Подростков будут судить за попытку торговли наркотиками в Апатитах

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В Мурманской области передано в суд уголовное дело в отношении двух подростков. Их обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в значительном размере.

По данным следствия, 17-летний парень из Апатитов приобрел у неизвестного лица 0,79 г вещества с альфа-пирролидиновалерофеноном в составе. Затем он договорился с 16-летней подругой о продаже наркотиков. Они расфасовали вещество на дозы, упаковали в фольгу и подготовили для быстрой продажи. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

Подозреваемых задержали на следующий день после фасовки. Химическая экспертиза подтвердила, что в свертках находился наркотик.

Уголовное дело в отношении несовершеннолетних направили в суд для рассмотрения по существу.

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