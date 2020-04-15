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Партию наркотиков изъяли у жителя Петербурга

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В Санкт-Петербурге у жителя Васильевского острова обнаружили и изъяли партию наркотических веществ. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным телеканала, в доме на улице Вадима Шефнера был проведен обыск по ранее возбужденному уголовному делу. В квартире был найдены 150 г наркотических средств.

В отношении 39-летнего местного жителя избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее он содержался в изоляторе.

Ранее в апреле в одном из ТЦ в «новой Москве» охранник обнаружил забытую сумку, в которой оказались наркотики и оружие. Сотрудник охраны обратился в полицию. Позднее исследование показало, что это были около 100 г материала для производства амфетамина, свыше 16 г марихуаны, мефедрон массой 3 г. Подозреваемый был задержан, по его словам, сумку он забыл в торговом зале по неосторожности.

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