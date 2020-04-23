Полицейские изъяли у москвича свыше 200 г наркотиков

В Москве полицейские задержали мужчину по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Об этом 23 апреля агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Правоохранители остановили 27-летнего москвича на Пролетарском проспекте для проверки документов. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли 52 свертка с веществом неизвестного происхождения общей массой свыше 200 г.

Экспертиза установила, что часть изъятого содержит в составе наркотическое средство — производное N-метилэфедрона. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к преступлению и покушении на преступление, а также о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. Подозреваемый задержан.

15 апреля сообщалось, что в Санкт-Петербурге у жителя Васильевского острова обнаружили и изъяли партию наркотических веществ.