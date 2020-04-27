Подрядчика для строительства транспортной развязки ищут в Тюмени

В Тюмени ищут компанию, которая займется разработкой проекта очередной транспортной развязки. Речь идет о развязке через железную дорогу Москва – Владивосток.

Материалы о проекте опубликованы на сайте госзакупок. Рязвязка будет на разных уровнях. Заказчиком работ выступает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. Начальная цена контракта – 50,829 млн рублей.

Развязку построят в районе аэропорта Плеханово. Она должна соединить районы «Маяк» и «Дом Обороны». На разработку проекта выделят 38,6 млн рублей, а на инженерные изыскания – 12,2 млн рублей. Деньги поступят из городского бюджета.

Документация должна быть готова к 1 декабря 2020 года, пишет портал «Наш город».