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Строители отсыпали дамбу в заречной части Тюмени

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В Тюмени строители отсыпали грунт около реки Туры в заречной части города. Дамба протянулась от улицы Астраханской к аквапарку.

До конца этого года вдоль реки планируется посадить деревья, отремонтировать тротуары, выполнить водоотведение, установить систему видеонаблюдения и электроосвещение. Об этом пишет портал «Наш город» со ссылкой на «ЧС Тюмень».

Как сообщал представитель городской администрации, во время второго этапа работ, который запланирован на 2021 год, здесь будет проведено благоустройство самого парка.

17 апреля сообщалось, что в Тюмени нижний ярус набережной оказался затоплен в результате паводка. Для жителей города действует запрет на посещение набережной.

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