В Бельгии зафиксировано рекордно низкое число смертей от COVID-19 за месяц

Число жертв коронавируса в Бельгии за последние сутки составило 113 человек, это самый низкий показатель за последний месяц. Об этом пишет в понедельник, 27 апреля, портал DH.be со ссылкой на минздрав королевства.

Таким образом, общее количество летальных исходов в Бельгии с начала вспышки заболевания составило 7207 человек.

За минувшие сутки были зафиксированы 553 новых случая заражения, что также стало одним из самых низких показателей за месяц. Всего в Бельгии заразились 46 687 человек. По местным нормам, тесты на коронавирус проводятся только у лиц с острыми симптомами болезни.

Издание напоминает, что цифры могут быть несколько ниже из-за неточностей тестирования — как правило, в понедельник цифры всегда немного ниже, так как в воскресенье проводится меньше анализов, чем в другие дни недели. 26 апреля было проведено около 6,2 тыс. тестов.

Ранее, 25 апреля, стало известно, что с 4 мая власти Бельгии начнут поэтапно снимать карантинные ограничения. Возобновят работу крупные компании, деятельность которых не предполагает прямого контакта с клиентами. Однако дистанционная работа остается в приоритете. 11 мая в королевстве планируют открыть непродуктовые магазины, но при соблюдении социального дистанцирования. С 15–18 мая возможно частичное открытие школ. Также с 18 мая можно будет посещать родственников, а также путешествовать по стране.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным международного статистического бюро Worldometer, количество случаев заражения новым типом коронавируса в мире превысило 3 млн, насчитывается 207,3 тыс. летальных исходов, 884,5 тыс. пациентов выписаны из больниц.