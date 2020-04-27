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По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай

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Российские врачи за последние сутки подтвердили еще 6198 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в стране. Общее количество инфицированных достигло отметки в 87 147 пациентов. Таким образом, Россия обогнала Китай, где за всё время было зафиксировано 83 912 случаев заболевания.

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«За последние сутки в России подтверждено 6198 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 43,4% не имели клинических проявлений болезни», — цитирует телеканал «360» в понедельник, 27 апреля, сообщение оперштаба Москвы.

При этом уровень смертности в Китае выше, чем в России. Там за всё время от осложнений скончались 4637 человек, в России — 794 человека, уточняет RNS.

Москва, где выявлен 2871 новый заболевший, остается лидером по числу инфицированных. Далее следуют Московская область (638), Нижегородская область (207), Республика Дагестан (167) и Петербург (161). За сутки в России зафиксировано 50 летальных исходов. Выздоровели 579 пациентов с коронавирусом, пишет «Газета.ру».

21 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала сроки изготовления вакцины от коронавируса. В организации сообщили, что ученые разработали 67 прототипов вакцин от инфекции. Три из них уже проходят клинические испытания, пишет «Федеральное агентство новостей».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 27 апреля, на планете зарегистрировано свыше 3 млн случаев заболевания, умерли более 207 тыс. человек, вылечились — более 882 тыс.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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