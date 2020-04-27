Строгий внутрибольничный режим ввели в роддоме в Магадане

В Магаданском областном роддоме начал действовать строгий внутрибольничный противоэпидемический режим. Посещения пациентов, которые находятся на стационарном лечении, ограничены.

В медицинском учреждении ввели масочный режим, утром и вечером сотрудникам и всем пациентам измеряют температуру. Женщин принимают только по экстренным и неотложным состояниям. Исключения составляют только те, кто состоит на учете по беременности.

В случае обнаружения внебольничных пневмоний или заражений коронавирусом, для беременных женщин развернут изолятор по типу «мельцеровского бокса» с отдельным входом, пишет ИА MagadanMedia со ссылкой на и.о. главного врача родильного дома. Изолятор оснащен необходимым оборудованием для родоразрешения как естественным путем, так и оперативным методом. Есть и необходимый запас кожных антисептиков, одноразовых перчаток, масок, дезинфицирующих растворов.

Необходимые меры защиты приняли в женской консультации. Так, на входе пациентам выдают одноразовые маски, в местах ожидания сделали разграничительную маркировку, установили диспенсеры с антисептиками. Все поверхности обрабатываются дезинфицирующими средствами, проводятся уборка помещений и регулярное проветривание.

Режим повышенной готовности был введен в Магаданской области 18 марта. Он действует до 1 мая. Режим могут продлить в зависимости от складывающейся эпидемической ситуации.