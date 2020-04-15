Прямой эфир
Сюжет:

На Колыме заразились коронавирусом 15 старателей артели «Кривбасс»

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Коронавирус подтвержден у 15 старателей артели «Кривбасс» на Колыме. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Бизнес ждет план: что поможет спасти пострадавшие от COVID-19 отрасли
Среди ключевых мер эксперты назвали прямую господдержку и перезапуск строительной сферы

«Подтверждены 15 случаев в этой артели. Мы принимаем сейчас серьезные меры безопасности для вахтовиков. Это контроль в аэропорту, затем двухнедельный карантин в обсерваторе или в гостинице в Магадане. И только затем они смогут выйти на работу», — рассказал Носов в интервью «РИА Новости».

Он отметил, что крайне важно, чтобы старатели поправились и скорее вернулись к работе, потому что основа экономики региона — это золотодобыча.

Ранее в этот же день сообщалось, что у девяти старателей артели «Кривбасс» был предварительно подтвержден диагноз COVID-19. Первый заболевший получает кислородную поддержку, еще двум с помощью компьютерной томографии диагностировали воспаления.

В феврале жителей Колымы призвали не покупать из-за коронавируса лекарства впрок, чтобы не создавать искусственный дефицит и не поднимать волну паники.

В конце января Носов поручил выделить дополнительно 10 млн рублей для подготовки к распространению в регионе коронавируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. По данным на 14 апреля, в России зарегистрировано 21 102 случая коронавирусной инфекции.
коронавирус в России

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Врач назвала опасность частого мытья рук
В МЧС рассказали о мерах предосторожности во время самоизоляции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020