Поджигателя пяти машин задержали в Подмосковье

В Московской области задержан мужчина, подозреваемый в поджоге пяти машин. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Машины сгорели на территории гаражно-строительного кооператива в Люберцах. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов ознакомились с записями камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого в поджоге. Им оказался 23-летний уроженец Ярославля, сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

По данным следствия, подозреваемый накануне поссорился с владельцем двух машин и решил сжечь транспортные средства из мести. В результате огонь охватил пять автомобилей. Сумма ущерба составляет около 500 тыс. рублей.

Подозреваемый помещен под стражу.