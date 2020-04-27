Три человека пострадали из-за хлопка газа в гараже в Новосибирске

Три человека пострадали в результате хлопка газа в гараже в Кировском районе Новосибирска. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщили в региональном управлении МЧС.

Как отмечает РЕН ТВ, инцидент произошел в процессе сварочных работ.

Пострадали трое мужчин, все они госпитализированы.

В результате происшествия обрушились покрытия над четырьмя гаражами.

По данным ТАСС, пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в течение 45 минут. Всего было задействовано около 40 человек и 10 единиц техники.

Днем ранее в подмосковном Троицке произошел взрыв бытового газа в многоэтажном жилом доме. Отмечалось, что в результате инцидент никто не пострадал.