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Ученые рассказали о влиянии запахов на вес

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Фото: TASS/Zuma
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Ученые обнаружили связь между запахами и накоплением жира в организме. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

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Ранее исследователи доказали, что обоняние и обмен веществ связаны, однако механизмы данной взаимосвязи неясны. Отмечается, что нос человека имеет 450 типов обонятельных рецепторов и способен различать триллионы запахов. Эксперты провели ряд опытов на круглых червях, так как их нервная система разобрана по клеткам, и они имеют три пары обонятельных нейронов. От определенного запаха какая-то из нервных клеток тормозит или возбуждается.

В ходе эксперимента выяснилось, что некоторые из этих нейронов, активизируясь, способствовали либо набору веса, либо расходованию жира. Кроме того, ученые подобрали запахи, которые активировали те нервные клетки, которые ответственны за обмен жиров.

Механизм запускался нейропептидом FLP-1, который выделяется обонятельными нервными клетками. После ряда биохимических реакций идет воздействие на работу генов, которые регулируют обмен жиров. Отмечается, что пищевое поведение животного не меняется: организм потребляет столько же калорий, однако в зависимости от запаха жира в нем накапливается либо больше, либо меньше.

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