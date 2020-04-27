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Меры борьбы с бандами ужесточат в Сальвадоре после резкого роста числа убийств

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Фото: Global Look Press/DPA/Vladimir Chicas
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Власти Сальвадора решили ужесточить меры борьбы с бандами после прокатившейся по стране волны убийств, несмотря на введенный карантин, следует из заявлений чиновников, опубликованных в понедельник, 27 апреля.

По меньшей мере 53 человека погибли в стране с пятницы по воскресенье, тогда как с начала карантина в среднем происходило два убийства в день, передает «РИА Новости».

«Президент Найиб Букеле одобрил применение «смертоносной силы» со стороны служб безопасности, чтобы гарантировать защиту граждан», — говорится в сообщении администрации главы государства.

В заявлении уточняется, что эта сила будет применяться к членам банд.

Ранее в субботу президент Сальвадора объявил об ужесточении мер содержания и введении круглосуточного комендантского часа в тюрьмах, где содержатся члены преступных группировок и их главари.

Ранее, 24 апреля, сообщалось, что бунт произошел в тюрьме Буэнос-Айреса. Заключенные вышли на крышу здания, разобрали часть кровли и подожгли матрасы. В результате беспорядков пострадали 11 сотрудников исправительного учреждения.

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