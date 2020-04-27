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Шесть человек насмерть отравились неизвестной жидкостью под Новосибирском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Шесть человек погибли, отравившись неизвестной жидкостью в Черепановском районе Новосибирской области. Об этом сообщил в понедельник, 27 апреля, начальник главного управления МЧС России по региону Виктор Орлов.

По его словам инцидент произошел на полигоне бытовых отходов, передает «Интерфакс».

Орлов уточнил, что один из отравившихся доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

В феврале сообщалось, что два человека погибли в Волгограде после употребления самогона.

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