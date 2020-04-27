Шесть человек насмерть отравились неизвестной жидкостью под Новосибирском
Шесть человек погибли, отравившись неизвестной жидкостью в Черепановском районе Новосибирской области. Об этом сообщил в понедельник, 27 апреля, начальник главного управления МЧС России по региону Виктор Орлов.
По его словам инцидент произошел на полигоне бытовых отходов, передает «Интерфакс».
Орлов уточнил, что один из отравившихся доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
В феврале сообщалось, что два человека погибли в Волгограде после употребления самогона.