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Пропавшую в Коломне 88-летнюю пенсионерку нашли мертвой

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Пожилую 88-летнюю женщину, пропавшую три дня назад в Коломне, нашли мертвой. Об этом 26 апреля РИАМО сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Добровольцы искали пенсионерку в городе и лесу, обзванивали больницы, отрабатывали известные ей места в городе и ближайших муниципалитетах. Кроме того, волонтеры обследовали место пропажи и опросили продавцов магазинов и аптек, водителей автобусов и даже случайных прохожих. Для поисков женщины задействовали даже коптеры, чтобы осмотреть близлежащие к дому поля.

В результате женщину нашли погибшей. Поиски добровольцы вели три дня.

22 апреля сообщалось, что в Башкирии пропали трое мужчин. Предположительно, все они являются рыбаками и отправились на рыбалку.

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